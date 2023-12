Regenfälle - Überschwemmungen an der Saale erwartet

Das Regionalamt Saale-Orla rechnet aufgrund der angekündigten Niederschläge mit deutlichen Pegelanstiegen entlang der Saale. Allerdings gab das Büro am Mittwoch bekannt, dass keine Bedenken bestehen, dass Häuser am Fluss gefährdet sein könnten. Das Unternehmen, das am Bau einer neuen Saalebrücke bei Saldorf beteiligt ist, wurde jedoch gebeten, die Großbaustelle freizumachen, damit die Bleilochtalsperre vollständig zum Hochwasserschutz genutzt werden kann. Im Hohenwartestausee wurden an Land befindliche Bootsbesitzer zum Schutz aufgefordert.

Im Thüringer Wald und den Mittelgebirgslagen des Thüringer Schiefergebirges werden innerhalb von 72 Stunden Niederschlagsmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter vorhergesagt. Daher wird erwartet, dass mehrere Indikatoren an der Saale die Richtwerte zum Berichtsstart am Donnerstag überschreiten werden. Laut Flood News Center wird der Hochwassergipfel am Freitag erreicht. Mit einer Beruhigung des Wetters ist erst am Dienstag zu rechnen.

Bezirksamt Saale-Orla-Kreis

