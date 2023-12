Feiertage - Über die Weihnachtszeit wird es voraussichtlich zu einigen Verkehrsbeschränkungen kommen

In Berlin und Brandenburg ist in den Weihnachtsferien mit wenigen Verkehrseinschränkungen zu rechnen, lediglich während der Feiertage müssen Reisende einige Einschränkungen beachten. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hat angekündigt, dass es während der Feiertage nur wenige Einschränkungen auf Baustellen geben wird, da viele große Bauprojekte bereits vor den Feiertagen abgeschlossen wurden.

Laut VIZ herrscht am Freitag, den 22. Dezember, immer reges Treiben auf den Straßen, daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Autofahrt zu den Weihnachtsferien morgens oder mittags zu beginnen. Insbesondere in Richtung Frankfurt (Oder) des Berliner Südrings ist mit einem Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Die Weihnachtsferien in Berlin und Brandenburg beginnen am 23. Dezember und Studierende haben bis zum 5. Januar 2024 frei.

In Vorbereitung auf die Silvesterfeierlichkeiten am Brandenburger Tor wird am 26. Dezember die Allee zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor ab 6 Uhr morgens für Autos, Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Betroffen sind auch die Ebertstraße und die Yitzhak-Rabin-Straße. Die Schließung dauert bis zum 2. Januar 2024. Umleitungen sind ausgeschildert.

An Silvester sind ab Mittag weitere Straßen rund um das Brandenburger Tor gesperrt. Betroffen sind die Dorotheenstraße, die Scheidemannstraße, die John-Foster-Dulles-Allee und die Behrenstraße.Neujahr Die Sperrung hier wird um 12:00 Uhr aufgehoben.

Darüber hinaus kann es bei hohem Besucherandrang während der Silvesterfeierlichkeiten zu einer Sperrung der Ausfahrt Kemperplatz des Tiergartentunnels kommen. Um die Fahrten reibungsloser zu gestalten, verstärken BVG und S-Bahn ihre Anstrengungen.

Aus Sicherheitsgründen sind die Sonnenallee zwischen Hobrechtstraße und Jansastraße sowie die Potsdamer Straße zwischen Bülowstraße und Großgörschenstraße vom 31. Dezember 2024, 17:00 Uhr, bis zum 1. Januar 2024, 06:00 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der 51. Berliner Neujahrslauf findet am Neujahrstag in der östlichen Innenstadt statt. Zwischen 10 und 14 Uhr kommt es zwischen dem Brandenburger Tor und dem Alexanderplatz zu Verkehrsbeschränkungen und -sperrungen.

VIZ weist darauf hin, dass für den Nahverkehr an Feiertagen der Sonntagsfahrplan gilt. Lediglich besonders stark frequentierte Strecken an Silvester wurden vorübergehend erhöht.

Über die Weihnachtsfeiertage rechnet der BER mit rund 600.000 Passagieren. Damit ist mit einem leichten Anstieg der Passagierzahlen am Flughafen zu rechnen.

Visualisierungsbereich

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de