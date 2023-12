Justiz - Türkische Mutter vor vielen Jahren ermordet: Ex-Mann verhaftet

Fast 24 Jahre nach der Ermordung einer jungen Türkin hat die Münchner Polizei ihren Ex-Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Die Münchner Polizei berichtete am Donnerstag, dass eine Person aus dem Umfeld des 56-Jährigen ein Gewissensproblem habe. Ein Bekannter des Angeklagten kontaktierte die Ermittler und berichtete, dass der Ehemann ihm gegenüber damals die Tat eingestanden habe.

Der türkische Staatsbürger, der zuletzt als Lagerist gearbeitet hatte, sei am Freitag festgenommen worden, sagte Stephan Beer von der Münchner Polizei. Der Mann bestreitet kriminelles Verhalten. Allerdings wurde auch seine DNA am Tatort gefunden.

Die 28-jährige Mutter von vier Kindern, die ebenfalls türkischer Herkunft war, wurde am Abend des 20. Februar 2000 tot in ihrer Wohnung im Münchner Hasenberg aufgefunden, hängend an einer Garderobenstange. Die aus Westanatolien stammende Frau heiratete im Alter von 15 Jahren ihre Cousine und wurde nach München gebracht. Allerdings ist sie seit drei Jahren von diesem Mann getrennt und hat kürzlich einen neuen Partner gefunden.

