Urteil gegen Ex-US-Präsident - Trump vor Gericht: Jede Klage ist die beste Wahlkampfhilfe

Mitte Januar werden die amerikanischen Republikaner in Iowa damit beginnen, ihre Präsidentschaftskandidaten auszuwählen, und es müsste ein mittleres bis sehr großes Wunder geschehen, um zu verhindern, dass die Konservativen Donald Trump wählen. In Colorado versuchten es einige seiner Gegner, darunter auch aus seiner eigenen Partei, mit Erfolg: Ein Gericht entfernte den ehemaligen US-Präsidenten aus den Vorwahlen des Bundesstaates. Der Grund: Er war mitverantwortlich für den Aufstand vom 6. Januar 2021 – dem Tag, an dem unzählige seiner Anhänger das Kapitol in Washington stürmten.

Donald Trump geht zum Obersten Gerichtshof

Dem Urteil zufolge ist Donald Trump nun offiziell ein Aufständischer und daher von der Teilnahme an der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung des Gerichts Bestand haben wird, und das Trump-Team hat angekündigt, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen. Es ist überhaupt nicht klar, ob die Berufung Aussicht auf Erfolg hat. Wenn die Verfassungsrichter dem Beispiel ihrer Kollegen in Colorado folgen, könnten auch andere Bundesstaaten versuchen, den ehemaligen Staatschef von der Abstimmung zu streichen. Trump wird alle rechtlichen Mittel nutzen, um sich zu verteidigen.

Das kommt nur langfristigen republikanischen Kandidaten entgegen. Denn so lächerlich es auch klingt: Jeder Auftritt vor Gericht, jede Klage, jede Berufung ist ein Sieg für Trump und steigert seine Popularität.Der frühere Präsident ist in Parteiumfragen seit Jahren klarer Spitzenreiter, aber seine Zustimmungswerte sind seit der Klage gegen ihn regelrecht gestiegen.

30. März 2023: Erste Erleichterungen für ehemaligen Präsidenten gezielt

Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und einst Trumps einziger innerparteilicher Rivale, lag zu Beginn des Frühjahrs „nur“ mit einem Vorsprung von 20 Prozentpunkten hinter dem beliebtesten Kandidaten, doch dann kam der 30. März, als er die Anklage gegen den Kandidaten verlas der ehemalige Präsident zum ersten Mal in York, N.S. Vorwurf: Fälschung von Geschäftsdokumenten zur Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels. Die Angeklagten reagierten in bewährter Manier und stellten sich als Opfer nicht nur einer politischen, sondern nun auch einer juristischen „Hexenjagd“ dar. In den folgenden Wochen stieg diese Zahl um 10 Prozentpunkte und überschritt im April die 50-Prozent-Marke.

Anfang Mai warf der Autor E. Jean Carroll Trump vor Gericht Vergewaltigung und Verleumdung vor und gewann, teilweise zu Recht. Seine Zustimmungsrate stieg in der Umfrage anschließend um vier Punkte auf 56 %. Folgendes geschah: Im Juni wurde Miami wegen Veruntreuung geheimer Dokumente verklagt; Anfang August wurde Washington wegen versuchter Wahlbeeinflussung verklagt; und Mitte August wurde Atlanta wegen versuchter Wahlmanipulation verklagt. Anfang September erreichte seine Zustimmungsrate ein Allzeithoch von fast 59 %.

Trumps Gegner haben große Hoffnungen

Trumps Gegner hoffen seit langem, dass seine rechtlichen Probleme ihn vom Amt stürzen würden. Sie liegen falsch. Vermutungen, dass Einzelheiten des laufenden Rechtsstreits ihm schaden würden, konnten nicht bewiesen werden. Auch hier scheint das Gegenteil der Fall zu sein: Obwohl Trumps beleidigende Äußerungen im New Yorker Betrugsprozess Richter Arthur Ngoren verärgert haben, zeigt er sich in den Umfragen unbeirrt: Seine durchschnittliche Zustimmungsrate liegt derzeit bei 63 %.

Selbst im Duell mit dem aktuellen US-Präsidenten Joe Biden zieht er sich langsam aber sicher zurück: Würde die Wahl jetzt stattfinden, würde Trump mit drei Prozentpunkten Vorsprung führen. Noch deutlicher ist sein Vorsprung in den Swing States, die über die Wahl entscheiden.

Opfer und Kämpfer des Trump-Mythos

„Ich könnte einen Mann auf der Fifth Avenue erschießen, ohne einen einzigen Unterstützer zu verlieren“, sagte Donald Trump einmal mit erschreckender Voraussicht. Er hat niemanden getötet, aber jeder Angriff auf ihn löste offenbar mehr als nur die Beschützerinstinkte seiner Anhänger aus. Es unterstrich auch sein Image als selbstloser Kämpfer gegen ein zutiefst unfaires und überwältigendes System und sorgte gleichzeitig dafür, dass er ein dauerhaftes Medienprofil hatte, das mit keinem Geld der Welt zu kaufen war. Seine Gegner sollten daher darauf hoffen, dass Trump seine verfahrenstechnischen Machenschaften bald beendet.

