Trump möchte, dass der Oberste Gerichtshof nicht eingreift

Der Sturm auf das Kapitol führte dazu, dass Trump des Wahlbetrugs beschuldigt wurde. Sonderermittler Smith forderte den Obersten Gerichtshof auf, ein verkürztes Gerichtsverfahren zu nutzen, um zu entscheiden, ob der damalige Präsident der Vereinigten Staaten in diesem Fall Immunität genoss. Die Republikaner wollen Zeit gewinnen und fordern den Obersten Gerichtshof auf, vorerst nicht einzugreifen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump möchte sicherstellen, dass sich der Oberste Gerichtshof der USA vorerst nicht mit seiner Immunitätsfrage befasst. Die Republikaner forderten das Gericht auf, den Antrag des Sonderermittlers Jack Smith abzulehnen. Infolgedessen verschleppt der 77-Jährige den Prozess gegen ihn wegen versuchten Wahlbetrugs. Smith hatte den Obersten Gerichtshof letzte Woche gebeten, schnell zu klären, ob Trump auf Bundesebene wegen des Versuchs, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, strafrechtlich verfolgt werden kann oder ob er durch die Immunität des Präsidenten geschützt ist. Trumps Anwälte argumentieren nun, dass das Vorgehen des Sonderermittlers das Gericht gezwungen habe, übliche Verfahren zu umgehen und unbeabsichtigt über Fragen im Zusammenhang mit der Immunität zu entscheiden.

Trump wurde in der US-Hauptstadt Washington wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhänger das Kapitol in Washington. Dort traf sich der Kongress, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Trump hat seine Anhänger bereits zuvor in Reden aufgehetzt. Bei den Unruhen kamen fünf Menschen ums Leben. Trump reichte unter Berufung auf die Immunität des Präsidenten einen Antrag auf Abweisung der Klage ein.

Allerdings scheiterte er. „Die vier Jahre als Oberbefehlshaber des Angeklagten haben ihm nicht das heilige Recht verliehen, sich der für seine Mitbürger geltenden Strafbarkeit zu entziehen“, schrieb der zuständige Richter in der Begründung der Entscheidung. Das Trump-Team legte gegen die Entscheidung Berufung ein.

Sonderermittler nehmen Abkürzungen

Doch Sonderermittler Smith wählte einen ungewöhnlichen Weg: Er umging das Berufungsgericht und wandte sich direkt an den Obersten Gerichtshof, um die Angelegenheit schnell zu klären. „In diesem Fall geht es um Angelegenheiten von außerordentlicher nationaler Bedeutung“, schrieb er. „Deshalb sollte dieser Fall zügig entschieden werden, damit das Verfahren fortgesetzt werden kann, wenn der Antrag des Angeklagten auf Immunität abgelehnt wird.“

Smith arbeitet daran, den Prozess zu beschleunigen, während Trump alles daran setzt, ihn zu verzögern – höchstens bis nach der Präsidentschaftswahl 2024. Der Prozess soll im März nächsten Jahres beginnen. Trump hofft, für die Republikanische Partei erneut das Weiße Haus zu gewinnen. Er führt die Parteiumfragen mit großem Abstand an. Die Vorwahlen der Kandidaten beginnen in einigen Wochen. Bisher deutet alles auf einen neuen Wahlkampf zwischen Trump und dem jetzigen Präsidenten Joe Biden hin.

