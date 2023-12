Saisonumfrage - Trotz toller Sommer ist die Hotellerie hinsichtlich des Winters pessimistisch

Die Hotellerie in Sachsen-Anhalt ist mit der Entwicklung in diesem Sommer zufrieden. Die Hälfte der Befragten einer saisonalen Umfrage der IHK Haredsau und Magdeburg gaben an, dass die Geschäftsbedingungen gut seien, teilte die IHK Haredsau am Donnerstag mit. Das Unternehmen gab jedoch an, dass die Verkaufszahlen im Sommer in allen Segmenten zurückgegangen seien. Der Geschäftsklimaindex lag bei 124, nach 138 in der Frühjahrsumfrage.

Die Interessenvertretung erklärte jedoch, dass die Branche pessimistisch in die Zukunft blicke. Umfragen zeigen, dass hohe Nahrungsmittel- und Energiekosten und ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit der aktuellen Wirtschaftspolitik die Stimmung gedämpft haben. Knapp drei Viertel der Hoteliers und Gastronomen rechnen mit einer erneuten Preisanpassung angesichts des Winters. Zudem tätigen viele Hotelunternehmen (45 %) vorerst keine Investitionen.

Nach eigenen Angaben vertritt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg seit 1997 mehr als 110.000 Unternehmen in Sachsen-Anhalt.

Quelle: www.stern.de