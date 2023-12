Hamburg - Tourismus: Weniger Besucher und Übernachtungen im Oktober

Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Hamburg ist im Oktober zurückgegangen. Nach Angaben des Statistikamtes Nord vom Donnerstag begrüßten entsprechende Betriebe in der Hansestadt in diesem Monat rund 635.000 Gäste, 7 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Übernachtungen sanken um 3,8 % auf knapp über 1,44 Millionen.

Betrachtet man nur die deutschen Touristen, die mit 1,1 Mio. Übernachtungen den Großteil ausmachten, fiel der Rückgang der Übernachtungen mit minus 5,3 % sogar noch deutlicher aus. Im Vergleich dazu stiegen die Buchungen von Reisenden aus dem Ausland um 2,2 % auf 310.000 Nächte. Insgesamt kamen 19,3 % der Gäste aus dem Ausland, wobei der Großteil aus Dänemark, der Schweiz, Österreich, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden stammte.

