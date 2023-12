Transfer und Innovation - Tiefensee und Bauusewein begrüßen Agenturzentrale in Erfurt

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßt die Entscheidung, Erfurt zum neuen Sitz der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) zu machen. „Die deutsche Wirtschaft lebt von Innovationen. Gute Ideen und Forschungsergebnisse dürfen nicht in Schubladen verschwinden, sondern sollen schnellstmöglich in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen umgesetzt werden“, heißt es in einer Erklärung. „Deshalb müssen wir Innovationen in der Wirtschaft beschleunigen.“ Die DATI wird dafür sorgen, dass sich dies von Thüringen auf ganz Deutschland erstreckt.“ Der Vergleich ist auch eine Anerkennung für den Erfolg Thüringens als aufstrebender Technologie- und Wirtschaftsregion.

Auch Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) begrüßte die Entscheidung: „Wir sind stolz, dass Erfurt als Sitz einer wichtigen Bundesbehörde ausgewählt wurde.“ Erfurts zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung zählen zu seinen Stärken. „Wir freuen uns über die vielen hochwertigen Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Stadt für Einwanderer und Fachkräfte noch attraktiver machen.“

Das Bundesbildungsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass die DATI ihren Sitz in Erfurt haben wird. Ziel der neuen Einrichtung sei es laut Ministerium, Forschungsergebnisse schneller und effizienter in die Anwendung zu bringen und an die Menschen zu bringen.

Quelle: www.stern.de