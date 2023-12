Tiere - Thüringer Bauernhof züchtet mehr Schweine

Die Zahl der Schweine auf landwirtschaftlichen Betrieben in Thüringen nimmt weiter zu. Die Zahl der Schweine in den landwirtschaftlichen Betrieben lag Anfang November bei 644.900, wie das Statistische Landesamt Erfurt am Mittwoch mitteilte. Der Schweinebestand liegt bei 29.700 Tieren, ein Plus von 5 % gegenüber Anfang Mai und ein Plus von 4 % im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr.

Dieser Anstieg sei vor allem auf einen Anstieg der Zahl der Mastschweine zurückzuführen, die um rund 24.000 auf 158.900 (18 %) zunahm. Der Zuchtschweinebestand liegt mit 71.100 Stück 5 % unter dem Niveau der Maierhebung. Innerhalb von sechs Monaten stieg die Zahl der Ferkel um 2 % und die Zahl der Ferkel stieg um 3 %. Gezählt wurden nur Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen.

