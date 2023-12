Wetterprognose - Starker Regen und starker Wind in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen Die nächsten Tage werden nass und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte in Essen mit, dass es am Mittwoch vor allem im Nordwesten zu Regenfällen mit Höchsttemperaturen von sechs bis acht Grad kommen werde. Es wehen auch milde bis frische Winde. Auch über Bergen und in der Nähe von Schauern sind vereinzelte Stürme möglich. In der Nacht regnete es zeitweise. Die niedrigsten Werte liegen zwischen vier und sieben Grad.

Laut Meteorologen werden am Donnerstag Sturmböen und schwere Unwetter erwartet. Das Hochsauerland schloss orkanartige Böen nicht aus. Es wird weiterhin regnen, am Abend sind vereinzelte Gewitter möglich. Maximalwerte liegen bei acht bis zwölf Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf vier bis sechs Grad. Der Regen geht weiter.

Quelle: www.stern.de