Ève Gilles - Skandal, Miss France hat kurze Haare! Warum das ganze Land gerade über Frisuren spricht

Achtung, folgender Satz wird auf sensible Männer verunsichern: Die aktuelle Miss France, die vor wenigen Tagen frisch gekrönt wurde, hat sehr kurze Haare! Wir atmen kurz durch und erinnern uns an den berühmten Dialog von Louis de Finesse, dem fast haarlosen Komiker, der auf tragische Weise früh starb: „Nein! – Ja! – Oh!“

Sie können hier aufhören, da es zu diesem Thema nichts mehr zu sagen gibt. Zugegeben, das trifft fast immer zu. Aber wir leben in und mit sozialen Medien. Es gibt immer viel zu sagen. An alle.

Miss France: Ève Gilles, 20 Jahre alt. Sie stammt aus der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen und hat nur wenige Schönheitswettbewerbe gewonnen. Ève Gilles hat braune Augen und ist 171 cm groß. Sie schloss ihr Studium an der Fakultät für Mathematik der Universität Lille ab und laut Paris Match besteht ihr Traumberuf darin, Statistikerin zu werden. Natürlich fragen Sie sich vielleicht: „Was ist los? Ein College-Abschluss mit 20? Was ist los?“ Aber niemand fragte, denn Eve Giles hat einen sogenannten „Pixie Cut“. Genau wie einst Jane Sebel. Oder Audrey Hepburn. Oder Uskigras. Oder oder oder. An dieser Stelle wagen wir zu sagen: Frauen mit kurzen Haaren gab es schon immer.

Frisuren müssen ein Statement sein!

Aber hier ist die Sache: Alle diese Frauen trugen diese Frisur, und die Frauen dieser Zeit waren immer noch echte Frauen. Und was eine echte Frau ist, bestimmen Männer. Für die oben genannten Frauen gelten kurze Haare entweder als „frech“, „androgyn“ oder „pornografisch“, schließlich ermöglichen sie den freien Blick auf den schlanken Hals einer Frau. Heute sind die Ausschnitte der neuen Miss France nicht weniger raffiniert und elegant. Außer, dass wir das Jahr 2023 schreiben und nur noch Feministinnen, Gender-Aktivistinnen und Petra Pau kurze Haare haben. Entschuldigung, stimmt das nicht? Es ist okay, zumindest kann man das sagen. Es ist freie Meinungsäußerung und so.

Zumindest im Internet dauerte es nicht lange, bis den Leuten klar wurde, was Haare wirklich sind: Die Frisur von Ev Giles ist ein Statement. Die neue Miss Frankreich wacht auf! Die LGBTQI-Diktatur ist in die alte Bastion der Schönheitswettbewerbe eingedrungen! Was kommt als nächstes? Gibt es Schwarze im Elysee-Palast? Oder ein Mann, der als Frau gelesen werden möchte?

Wir übertreiben nur, es ist richtig zu sagen, dass sich die „Debatte“ um Miss France dieser Tage auch darum dreht, ob ihre Brüste wirklich zu klein sind. (Wir möchten an dieser Stelle nicht darauf hinweisen, welche Frauen noch kleine Brüste haben, aber auch hier gilt: Das war schon immer so.)

Tatsache ist jedoch, dass man in Frankreich kein Thema verpassen darf, über das man sich gut unterhalten kann. Wie Moses am Roten Meer spalten die Medien die Gesellschaft oft in zwei Lager und hinterfragen die Schlagworte, die sie für solche Anlässe züchten: „Wo stehst du? Für oder dagegen?“

Das müssen sie tun: Frankreich hat viel mehr Debattenformate als Deutschland, und sie wollen diese weiter ausbauen. Egal, ob es um Einwanderung, Bettwanzen oder kurzhaarige französische Damen geht, Sie können jeden Inhalt in eine Diskussion über die Ideale und Positionen von links und rechts verwandeln, angereichert durch polemische Beiträge im Internet. Meistens ist es nur Unterhaltung, wie zum Beispiel Kai Pflaume in Deutschland bei Nacht zu beobachten.

Sie möchte die Werte starker Frauen verteidigen

Sie sagten, die neue Miss France sei „das genaue Gegenteil einer schönen Frau“. Sie hat nur gewonnen, weil so ein moderner Mist in Schönheitswettbewerben steckt. Ein Wort, zu dem sich auch französische Politiker äußerten: Die Abgeordneten Fabienne Roussel und Sandrine Rousseau (beide links, beide mit kurzen Haaren) setzten sich mutig für die neue Miss France und die Rechte aller Frauen ein. „X“ Gap: Ève Gilles erlebt die Gewalt einer Gesellschaft, die es Frauen nicht erlaubt, sich über Vielfalt zu definieren.

Soutien à Eve Gilles, élue Miss France, qui subit déjà la violence d'une société qui n'accepte pas que les femmes se définissent par elles-mêmes dans toute leur diversité. pic.twitter.com/xFTi6Hi13W

— Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) December 17, 2023

Kurze Haare für Frauen sind schließlich neu, mittlerweile Ausdruck von Mut und Vielfalt. Zumindest die aktuelle Miss France selbst scheint das zu glauben. Während des Wettbewerbs betonte sie immer wieder, dass sie so „anders“ sei und dass sie die Werte starker Frauen verteidigen wolle und sich gegen Bodyshaming wehre: „Jede Frau ist anders, wir sind alle einzigartig.“

Die einzigartig elegante und schöne Ève Gilles spricht wie eine Frau, die sich um lächerliche Schönheitsideale kümmert, was sicherlich willkommen ist, aber auch die Frage aufwirft: Warum sollte ein Mathematiker an einer Studie teilnehmen, die sich mit der Eleganz von Frauen in High Heels befasst? Bei einem Wettbewerb, bei dem die Leistung beurteilt wird, kann ich im Bikini die Treppe hinuntergehen? Natürlich weiß jeder, der es einmal probiert hat: Es ist nicht einfach. Aber feministisch? Eines haben die Juroren des Miss-Schönheitswettbewerbs auf jeden Fall geschafft: Dank Ives Giles werden ihre seltsamen Ereignisse nun im Kontext von „Wachheit“ und „Modernität“ diskutiert. Ist das alles nur Zufall? Freust du dich ein wenig über diesen „Shitstorm“? "Nicht!"

Quelle: www.stern.de