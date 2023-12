Russischer Angriffskrieg - Selenskyj: „Russland hat keinen Erfolg erzielt“

Fast zwei Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine behaupteten beide Staatsoberhäupter den Sieg im Krieg. Auf einer großen Pressekonferenz am späten Dienstag verwies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die abgewehrten Angriffe an der Front. „Russland hat dieses Jahr keinen Erfolg erzielt“, sagte Selenskyj in Kiew. Beispielsweise kann Moskau die Region Donezk in der Ostukraine immer noch nicht vollständig erobern. Stattdessen hat die Ukraine die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer weitgehend wiederhergestellt.

Stunden zuvor äußerte Kremlchef Wladimir Putin gegenüber Vertretern des Verteidigungsministeriums seine Zufriedenheit mit dem Verlauf des Krieges. Sein größter Erfolg bestand darin, dass es dem Westen nicht gelang, Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage zuzufügen. Putin erklärte gegenüber Militärs sowie Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft, dass dieses Ziel durch „die wachsende Macht unserer Streitkräfte und der Waffenproduktion“ untergraben werde. Der Kremlchef behauptete, dass „wir mit Zuversicht sagen können, dass die Initiative bei unseren Streitkräften liegt“ im Krieg gegen die Ukraine.

Putin: Es gibt Probleme mit der russischen Verteidigung

Auch Putin, der am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine anordnete, warf den USA erneut vor, den Ukraine-Konflikt bis zum Krieg zu treiben. Er behauptete, der Westen habe das Land nur als Werkzeug zur Zerstörung Russlands nutzen wollen. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Krieg in der Ukraine die Probleme der russischen Verteidigung deutlich gemacht habe. Russland braucht mehr Drohnen, bessere Luftverteidigungssysteme und moderne Satellitenkommunikationssysteme. Kurz vor Putins Auftritt haben russische Luftabwehrkräfte nach Angaben des Militärs eine ukrainische Drohne in der Region Moskau abgeschossen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte bei einem Treffen in Moskau, dass 383.000 ukrainische Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Diese Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine meldet inzwischen 348.000 Tote durch russische Soldaten. Auch dies lässt sich nicht verifizieren. Keine der Kriegsparteien gab offizielle Zahlen zu ihren Verlusten bekannt.

Shoigu sagte außerdem, dass die Zahl der freiwilligen Soldaten im nächsten Jahr um mehr als 250.000 auf etwa 745.000 Vertragssoldaten steigen solle. Der Wehrdienst lockt Russen nach wie vor durch höhere Löhne von rund 2.000 Euro im Monat.

Selenskyj sagte, die Mobilisierung neuer Soldaten sei eine teure und politisch heikle Angelegenheit für die Ukraine. „Das Thema Mobilisierung ist ein sehr heikles Thema“, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz. Die Armee hat 450.000 zusätzliche Soldaten angefordert. Eine zusätzliche Mobilisierung in dieser Größenordnung würde etwa 500 Milliarden Griwna (12,2 Milliarden Euro) erfordern. Wichtig ist ihm auch, welche der bisher gekämpften Soldaten Anspruch auf Ruhe- und Heimaturlaub haben. Für diese Rotation wird ein komplexer Plan entwickelt.

Selenskyj bleibt zuversichtlich

Darüber hinaus glaubt Selenskyj, dass die westliche Hilfe zwar vorerst gestoppt sei, sein Land aber auch in Zukunft weiterhin Unterstützung von den USA und der Europäischen Union erhalten werde. „Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten uns nicht verraten werden“, sagte er. Optimistisch zeigt sich das Staatsoberhaupt auch hinsichtlich des derzeit von Ungarn blockierten EU-Finanzplans in Höhe von 50 Milliarden Euro: „Wir werden einen Weg finden, diese 50 Milliarden Euro zu retten.“

Die Ukraine ist in hohem Maße auf militärische und finanzielle Unterstützung westlicher Partner angewiesen, um russische Einfälle abzuwehren. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter. Aus Kiewer Sicht ist es daher äußerst besorgniserregend, dass die Freigabe weiterer Mittel des US-Kongresses derzeit durch Streitigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten blockiert wird.

Gleichzeitig will Selenskyj die Prognosen, dass der Krieg in seinem Land noch lange andauern wird, nicht bestätigen. „Ich glaube nicht, dass es irgendjemand weiß.“ Er fügte hinzu, dass die Dauer des Krieges von vielen Faktoren abhänge, nicht zuletzt von den Ukrainern selbst. „Wenn wir unsere Widerstandsfähigkeit nicht verlieren, ist es wahrscheinlicher, dass wir den Krieg beenden.“

Russische Truppen besetzen derzeit etwa ein Fünftel des ukrainischen Territoriums, einschließlich der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Russland hat unter Verstoß gegen das Völkerrecht insgesamt fünf ukrainische Regionen annektiert. Die Gegenoffensive der Ukraine zur Befreiung aller besetzten Gebiete hat in diesem Jahr nur minimale topografische Fortschritte gemacht. Doch Experten sagen, das russische Militär sei weit hinter den Kriegszielen des Kremls zurückgeblieben und habe in den vergangenen zwei Jahren enorme Verluste erlitten.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de