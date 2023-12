Selenskyj kann die Saluzhne-Frage nicht klären

Eine Woche nach Putin hielt auch der ukrainische Präsident Selenskyj eine Pressekonferenz ab, um eine Bilanz des Jahres zu ziehen. Anders als bei seinem Auftritt in Moskau scheute Selenskyj auch vor heiklen Themen nicht zurück. Er nannte den russischen Diktator einen „kranken Mann“.

Der Unterschied zwischen der Jahrespressekonferenz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und der PR-Kampagne des russischen Staatschefs Wladimir Putin letzte Woche könnte nicht größer sein.

Putin ignorierte das heiße Thema der Rückkehr mobilisierter Soldaten im September 2022 völlig, obwohl es in Russland seit einiger Zeit Proteste von Soldatenfrauen und -müttern dagegen gibt. Er versprach lediglich, dass es keine weiteren Mobilisierungen geben würde, aber dieses Versprechen überzeugte nicht. Darüber hinaus beantwortete er nur zwei Fragen ausländischer Reporter in Moskau; von Journalisten, die wahrscheinlich nicht bereit sind, Fragen im Voraus mit dem Kreml abzustimmen.

Selenskyj hingegen fing sofort an, über dieses schwierige und sensible Thema zu sprechen. Es überrascht nicht, dass er Mobilisierung und Demobilisierung als äußerst komplexe Themen beschreibt. Der beliebte Armeechef Waleri Zalushny und der Generalstab der Ukraine empfahlen unter anderem die Mobilisierung zusätzlicher 450.000 bis 500.000 Soldaten, um neue Offensivoperationen starten zu können. „Allerdings brauche ich mehr Argumente, um zu erklären, warum so viele Menschen gebraucht werden“, betonte der 45-jährige Führer, der auf einer Pressekonferenz als Reaktion auf einige Kritik von Vertretern der Partei „Diener des Volkes“ an dem Plan reagierte. Die militärischen Pläne der letzten Wochen haben in der Ukraine eine öffentliche Diskussion über die Beziehung zwischen Selenskyj und Zalushny ausgelöst.

Keine Pläne, Frauen zu mobilisieren

Selensky bestritt jeglichen persönlichen Konflikt mit Saluzhny, der am Montag die Entlassung aller regionalen Rekrutierungsbüroleiter im August kritisierte. Auf die Frage, warum er sich nie explizit zu seiner Beziehung zu Saluschny geäußert habe, sagte Selenskyj: „Warum muss ich dieses Thema weiterverfolgen? Ich habe ein Arbeitsverhältnis mit Saluschny. Ich rede nur mit meiner Frau. Die Frau hat eine persönliche Beziehung.“

Gleichzeitig machte der Präsident deutlich, dass es Spaltungen gebe. Zum einen fehlt im aktuellen Entwurf des Generalstabs das Thema der Demobilisierung. „Wenn es zu einer weiteren Massenmobilisierung kommt, dann muss es einen klaren Demobilisierungsprozess geben, wie auch immer er eigentlich heißt und wie er tatsächlich aussieht“, sagte Selenskyj.

Andererseits betonte er den wirtschaftlichen Aspekt. Um mehr als 450.000 Menschen zu mobilisieren, benötigt die Ukraine umgerechnet mehr als 12 Milliarden Euro. „Ich möchte in dieser Frage auch die Zivilbevölkerung schützen“, sagte der seit 2019 amtierende Präsident. „Man muss verstehen, welche finanziellen Beiträge geleistet werden müssen, um die Soldaten zu bezahlen. Ein Soldat entspricht sechs Zivilisten, die Steuern zahlen. Das bedeutet ab Januar, plus drei Millionen Steuerzahler. Ich sollte sie finden?“ Zelensky Er lehnte es ab, ein endgültiges Veto gegen das Projekt auszusprechen, betonte aber, dass er weitere Argumente hören wolle – etwa die Herabsetzung des Einberufungsalters an der Front von 27 auf 25 Jahre, sagte das Parlament. Das sei schon vor langer Zeit beschlossen worden, aber das ist es, was er im Grunde ist. zustimmen. Spekulationen über die Mobilisierung von Frauen dementierte Selenskyj jedoch rundweg.

„Ich werde nicht über Pläne für 2024 sprechen“

Aus militärischer Sicht bekräftigte der Präsident, dass die Strategie am Ziel der Befreiung aller Gebiete der Ukraine, einschließlich der 2014 eroberten, festhalte. Selenskyj sagte: „Angesichts der Bewertung der Offensiveinsätze im Jahr 2023 kann sich die Taktik ändern.“ Eine diesbezügliche Entscheidung werde noch in diesem Jahr getroffen, über diese Entscheidungen wollte der Präsident jedoch keine Auskunft geben Fall: „Wir sind Der Süden hat auch Schwierigkeiten, weil alle ständig über unsere Ziele reden und wie unsere Ziele sein sollten, um sie zu erreichen.“ Aber für Russland funktioniert das nicht, Russland hat einfach mehr Waffen. „Deshalb kann und will ich nicht über Pläne für nächstes Jahr sprechen.“

Selenskyj wies darauf hin, dass die mangelnde Stärke der Luftwaffe ein weiterer Grund dafür sei, dass das Militär im Jahr 2023 nicht wie geplant vorgehen könne. Allerdings hat auch Russland keines seiner strategischen Ziele erreicht. „Sie sprachen zunächst von drei Tagen [bis zum Sieg] und dann von der vollständigen Besetzung der besetzten Gebiete“, also der vollständigen Eroberung der Regionen Luhansk, Donezk, Saporoschje und Cherson, die Russland noch nicht erreicht hat. „Nun, es sind nicht drei Tage, sondern zwei Jahre“, betonte Selenskyj und sprach in diesem Zusammenhang von einem „Drei-Tage-Plan für Patienten“. Der ukrainische Präsident betrachtet den Krieg im Nahen Osten als „diplomatischen Sieg“ für Russland. Für die Ukraine besteht das Problem in der Priorisierung der Hilfe: Einige Partner werden sagen, dass die Ukraine eindeutig zuerst Hilfe braucht, während andere das anders sehen.

Danke Scholz

Nach Selenskyjs jüngsten Besuchen in Südamerika, den USA und einigen europäischen Ländern hat sich die Aufmerksamkeit für die Ukraine wieder erhöht. „Ich bin überzeugt, dass Amerika uns nicht verraten wird“, sagte er mit Blick auf die laufende Debatte zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress. Er bleibt zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden wird.

Dies gilt auch für die bevorstehende Entscheidung der EU, der Ukraine Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro zu gewähren, die von Ungarn blockiert wurde. Die EU wird die Mittel wahrscheinlich auch dann freigeben, wenn Ungarn nicht zustimmt. Selenskyj wies darauf hin, dass Deutschland der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sei und dass er dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich sehr dankbar sei – aber wir müssen auch sehen, was „so lange wie nötig“ in der Praxis bedeutet.

Optimistisch, aber nicht „übermäßig optimistisch“

Angesichts der Tatsache, dass Donald Trump die Wahl im November 2024 gewinnen könnte, sagte Selenskyj nur, dass das Weiße Haus definitiv eine etwas andere Politik verfolgen werde. Selenskyj lehnte die Idee ab, nur Teile der Ukraine der NATO beizutreten und nur von Kiew kontrollierte Gebiete unter den Schutz von Artikel 5 zu stellen. Insgesamt zeigte sich der ukrainische Präsident vorsichtig optimistisch, was seine Pflicht als Staatsoberhaupt sei. Er gab auch klare Antworten auf Fragen westlicher Journalisten, ob er befürchte, dass die Ukraine den Krieg verlieren würde und dass Russlands Zermürbungsstrategie sich langfristig auswirken könnte. Gleichzeitig verhielt er sich nicht wie der „übermäßig optimistische Selenskyj“, der manchmal als Kontrast zum „ruhigen Saluschny“ im Westen dargestellt wird. Als er sagte, niemand wisse, ob der Krieg im Jahr 2024 enden würde, meinte er damit eindeutig nicht nur, dass ein längerer Krieg wahrscheinlich sei, sondern auch, dass der Ausgang ganz anders ausfallen könnte, als die meisten Experten vorhersagen.

Aber eines ist auch klar: Innenpolitische Spekulationen über Spannungen zwischen Selenskyj und Saluschny werden nach diesem Auftritt nicht aus den ukrainischen Medien verschwinden, auch wenn Saluschny selbst derzeit faktisch unantastbar ist. Touch: Laut der neuesten Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew 88 % der Menschen in der Ukraine vertrauen ihm.

Quelle: www.ntv.de