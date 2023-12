Schwere Kälte tötet 134 Menschen in Erdbebengebieten Chinas

Fast tausend Menschen wurden verletzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Zehntausende Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Laut CCTV werden in der Provinz Qinghai immer noch 13 Menschen vermisst.

Ein Vertreter der Zivilschutzabteilung Gansu sagte am Mittwoch, dass die Suche nach möglichen Überlebenden inzwischen eingestellt worden sei. Das Wichtigste ist jetzt, die Verletzten zu behandeln und den obdachlosen Bewohnern eine Unterkunft zu bieten. Allein in Gansu wurden laut CCTV 87.000 Menschen in „Übergangsunterkünften“ untergebracht.

Dutzende Überlebende verbrachten Mittwochnacht in provisorischen Zelten aus Holzstangen und Planen in der Nähe des Epizentrums im Jishi-Berggebiet in Gansu, berichtete ein AFP-Reporter.Temperaturen Bis zu -17 Grad waren die einzigen Wärmequellen Außenöfen und Decken, die die Menschen aus ihren zerstörten Häusern mitnehmen konnten.

Eine Frau, die vor der Moschee kampierte, sagte, sie habe Angst, nach Hause zurückzukehren. „Wir können nicht mehr rein, das ist zu gefährlich.“ Ziegel oder Dachziegel könnten „jederzeit“ ins Haus fallen. Ein weiterer Betroffener beschwerte sich: „Wir sind eine achtköpfige Familie, bekamen aber nur drei Portionen Instantnudeln.“

Laut staatlichen Medienberichten wurden 2.500 Zelte, 20.000 Mäntel und 5.000 Klappbetten in das Katastrophengebiet geschickt. Die Einsatzkräfte luden große Pakete mit Hilfsgütern und zusätzliche Zelte ab. Offiziellen Quellen zufolge wurden Tausende Feuerwehrleute und Rettungskräfte in das Erdbebengebiet geschickt, um Erdbebenopfer zu unterstützen.

Laut chinesischen Quellen betrug die Stärke des Erdbebens 6,2, während das USGS eine Stärke von 5,9 angab. Das Epizentrum lag etwa 100 Kilometer südwestlich von Lanzhou, der Hauptstadt der Provinz Gansu, und etwa 1.300 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Peking. Die Behörden haben gewarnt, dass in den kommenden Tagen weitere Erdbeben der Stärke 5,0 möglich sind.

Es war Chinas schwerstes Erdbeben seit 2014, als in der südwestlichen Provinz Yunnan mehr als 600 Menschen starben. Die Volksrepublik China wurde immer wieder von teils verheerenden Erdbeben erschüttert. Im Jahr 2008 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,9 die Provinz Sichuan und tötete mehr als 87.000 Menschen. Im September 2022 starben ebenfalls in Sichuan fast hundert Menschen bei einem Erdbeben.

Quelle: www.stern.de