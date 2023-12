Tiere - Schwarz-weißer Nachwuchs: Steppenzebra-Fohlen erkunden den Zoo

Das schwarz-weiße Jungtier fällt in der bunten Weihnachtszeit auf jeden Fall auf: Eine Woche nach seiner Geburt erkundet ein junges Steppenzebra-Fohlen zum ersten Mal das Gehege im Zoo Hannover. Ein Zoosprecher sagte am Mittwoch, dass der Hengst, dessen Name noch nicht bekannt ist, sich den Besuchern gezeigt habe. Also rannte er trotzdem zu seiner Mutter. Bei der Geburt eines Zebrakalbes beschütze die Mutter das Jungtier zunächst vor anderen Herdenmitgliedern, so der Zoo. Darüber hinaus kann sich ein junges Tier an das Streifenmuster seiner Mutter erinnern – so erkennt es sie in der Herde.

In den nächsten Tagen dürfen die Zebrababys je nach Wetterlage einmal pro Stunde nach draußen. Für Ihren am 13. Dezember geborenen Vierbeiner gibt es noch viel zu entdecken. Steppenzebras teilen sich Gehege mit Thomson-Gazellen, Impalas und Elenantilopen.

Nach Angaben des Zoos Hannover wird das Steppenzebra von der Weltnaturschutzunion aufgrund rückläufiger Bestände als „potenziell gefährdet“ eingestuft. Das Grant's Plains Zebra ist eine Unterart aus Ostafrika und wird in Hannover gezüchtet. Der Zoo möchte durch die Aufzucht gestreifter Mustangs zum Tierschutz beitragen.

