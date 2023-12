Schleswig-Holstein verzeichnet weniger Gäste, mehr Übernachtungen

Die Zahl der Übernachtungsgäste in Schleswig-Holstein war im Oktober geringer als im Vorjahresmonat. Insgesamt seien 771.000 Übernachtungsgäste in größeren Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen in Schleswig-Holstein angekommen, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit. Dies ist ein...