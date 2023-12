Kriminalität - Schießerei in Shisha-Bar: Prozess gegen Schießverdächtigen

Der Täter einer Schießerei in einer Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) wird am Donnerstag (9.00 Uhr) vor Gericht erscheinen. Den beiden Männern werden versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Anfang April erlitt der Hotelbesitzer eine Schürfwunde am Rücken und erlitt leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehörte der Fall zu einer Reihe blutiger Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im Großraum Stuttgart. Es wurden mehrfach Menschen erschossen. Vorfälle ereigneten sich in Stuttgart-Zuffenhausen, Asperger im Landkreis Ludwigsburg und Esslingen im Landkreis Göppingen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurden bisher mehr als 50 Personen festgenommen.

Quelle: www.stern.de