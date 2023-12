Ermittlungen - Schießerei in Neunkirchen: ein Verletzter, vier festgenommen

Nach einer Schießerei vor einer Bar im saarländischen Neunkirchen sind vier Männer festgenommen worden. Ein 53-jähriger Mann sei am Dienstagabend zweimal ins Bein geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Sprecher sagte, der verdächtige Mann sei nach dem Vorfall vom Tatort weggefahren. Quellen zufolge stellten sich die beiden Verdächtigen später der Polizei Neunkirchen. Zwei weitere Verdächtige wurden in einem Wohnhaus an der Adresse des Eigentümers festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um polizeibekannte Männer im Alter von 28, 34, 41 und 45 Jahren.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wird einer der Verdächtigen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Tatverdächtigen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Es gab einen weiteren Haftbefehl gegen eine vierte Person, die nicht mit der Schießerei am Dienstag in Verbindung stand und inzwischen hingerichtet wurde.

