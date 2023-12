Russland sieht im Vorgehen des Westens eine gefährliche Verschiebung der Machtverhältnisse

Das russische Militär sieht in der NATO-Erweiterung in Europa eine gefährliche Verschiebung der Machtverhältnisse. „Der europäische Kontinent ist zum Schauplatz politischer und wirtschaftlicher Konflikte zwischen dem Westen und Russland geworden“, sagte Russlands Generalstabschef Valery Gerasimov am Donnerstag vor ausländischen Militärdiplomaten in Moskau, als er davon sprach, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten und ihre Bündnisse stärken würden Beispielsweise Osteuropa, die Ostseeregion und die Schwarzmeerregion.

Gerassimow erwähnte nicht, was den Auslöser dieser Ereignisse darstellte: Russlands Angriffskrieg in der Ukraine seit Februar 2022. Hochrangige russische Soldaten sagten, der Konflikt könne sich in Zukunft verschärfen, berichtete Interfax. Die bisherigen europäischen Sicherheitsvertrauensmaßnahmen haben daher ihre Bedeutung verloren. Allerdings hält sich Moskau weiterhin an die Regeln, um Unfälle zu vermeiden.

Der Generalstabschef sagte, dass Russland als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands neue Militärbezirke in den Regionen Leningrad und Moskau errichten werde. Zuvor hatten Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Präsident Wladimir Putin über die Pläne gesprochen.

„Wir haben die freundschaftlichsten und herzlichsten Beziehungen“, sagte Putin in einem Fernsehinterview über das Nachbarland Finnland. „Es gibt kein Problem. Aber jetzt wird es Probleme geben, weil wir den Leningrader Militärbezirk schaffen und bestimmte Militäreinheiten dort konzentrieren“, sagte der Kremlchef am Sonntag. Russland verwendet immer noch den sowjetischen Namen „Leningrad“, um die Gegend um St. Petersburg zu bezeichnen.

