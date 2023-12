Anteilnahme - Roth lobte Emmerich als „Künstler mit großem Herzen“

Nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verliert Deutschland mit dem Tod von Günther Emmerich „einen großen Künstler mit Weitblick“. Der Sänger und Entertainer starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren unerwartet an Herzversagen in Dresden. „Der klangvolle Opernsänger und liebenswerte Entertainer galt im ostdeutschen Fernsehen als Legende und hatte im vereinten Deutschland Millionen von Zuschauern“, sagte der Grünen-Politiker in einer Erklärung. Man werde ihn wegen seiner unverwechselbaren Stimme, seiner großen Präsenz und seinem Gespür für die Kunst in Erinnerung behalten Humor.

Startseite Emmerlich

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de