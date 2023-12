Brand - Rohbau brennt: Polizei vermutet Dachkonstruktion als Ursache

Innerhalb weniger Tage brach im Kreis Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ein weiterer Brand aus. Polizeiberichten zufolge ist am Mittwochabend in einem unfertigen Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr; der Schaden belief sich auf etwa 50.000 Euro. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde am Vortag auch Asphalt beim Dachbau verwendet, was den Brand verursacht haben könnte.

Für einen Zusammenhang mit weiteren Bränden im Raum Forchheim gebe es derzeit keine Hinweise, sagte der Sprecher. Am Montag und Sonntag brachen im Keller desselben Restaurants Brände aus. Laut Polizei gab es Hinweise auf Brandstiftung. Zudem brannten seit Mitte November in Forchheim ein Fahrradreifen, zwei geparkte Autos und ein geparktes Wohnmobil. Die Polizei entschied, dass es sich um Brandstiftung und Brandstiftung handelte.

Pressemitteilung

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de