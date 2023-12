Handball-Bundesliga - Rhein-Nekkaleven hatte zunächst keinen Yaganjak

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen muss vorübergehend auf Rückraumspieler Khalil Jaganjak verzichten. Der Verein gab am Mittwoch bekannt, dass der 26-jährige Kroate am Montag beim Training einen Jochbeinbruch erlitten habe und operiert werden müsse. Die Lions machten keine Angaben zu einer möglichen Entlassung. Jaganjak, der sich in diesem Jahr bereits zwei Schulteroperationen unterzogen hat, ist nach Uwe Gensheimer, Magnus Grupe und Together with Philip Awansu der vierte Spieler, der derzeit von Trainer Sebastian Hinze pausiert.

Quelle: www.stern.de