Wetter - Regnerischer und stürmischer Ausblick für Hessen

In Hessen müssen sich die Menschen am Mittwoch auf Regen und gebietsweise starke bis stürmische Winde einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte in Offenbach mit, dass es vor allem in den nördlichen und mittleren Regionen zeitweise zu Regenfällen und Temperaturen von bis zu acht Grad kommen werde. Im Norden kommt es zeitweise zu starken Böen und in der Höhe zu Stürmen. In der Nacht regnete es zeitweise. Der niedrigste Wert liegt bei fünf bis zwei Grad.

Auch der Donnerstag wird nass und stürmisch. Am Abend kann es in nördlichen Gebieten vereinzelt zu Gewittern kommen. Auch großflächige Stürme oder Unwetter sind möglich, mit schweren Stürmen in Berggebieten und in der Nähe von Gewittern. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 9 und 11 Grad.Regen hielt bis in den Abend an. Die Mindesttemperatur liegt zwischen vier und sechs Grad.

DWD-Website

