Hausmüll - Reduzierung des Hausmülls in Sachsen

Die Menschen in Sachsen produzieren immer weniger Müll. Private Haushalte und Kleinbetriebe hätten im vergangenen Jahr insgesamt 395 Kilogramm Abfall pro Person produziert, teilte das Landesumweltamt am Donnerstag mit. Das sind 38 kg weniger als im letzten Jahr. Im Bundesländervergleich liegt der Freistaat mit 357 Kilogramm pro Kopf auf dem zweiten Platz hinter Berlin. Im Jahr 2022 wird die Pro-Kopf-Menge an Hausmüll, die von den Einwohnern im ganzen Land produziert wird, 438 Kilogramm betragen.

Auch in Sachsen ging der Rest- und Sperrmüll um 13 Kilogramm pro Einwohner zurück, die einzeln gesammelten Wertstoffe gingen um 11 Kilogramm zurück.

Newsletter 2022 des Sächsischen Abfallbilanzamtes

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de