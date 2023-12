Landkreis Kassel - Räuber greifen Tankstelle mit Machete an

Zwei maskierte Männer haben am Dienstagabend eine Tankstelle in Fuldatal (Kreis Kassel) überfallen. Einer der Männer war mit einer Machete bewaffnet, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Täter erbeuteten rund 1.000 Euro und flüchteten zu Fuß. Nach Angaben der Polizei befand sich ein Mitarbeiter der Tankstelle zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem Schockzustand.

Pressemitteilung Polizei

