Unfälle - Radfahrer bei Unfall in Ingolstadt getötet

Am Donnerstagmorgen ist in Ingolstadt ein Radfahrer tödlich verunglückt. Die 70-jährige Frau sei auf einem Radweg unterwegs gewesen, als sie aus zunächst unklaren Gründen auf die Straße stürzte, teilte die Polizei mit. Dort wurde sie von Ersthelfern betreut, die Notrufe absetzten. Notärzte und Rettungskräfte versuchten, die Frau wiederzubeleben, sie verstarb jedoch noch am Unfallort.

