Statistik - Psychische Erkrankungen: Junge Menschen werden oft ins Krankenhaus eingeliefert

Im vergangenen Jahr wurden Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt häufig wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen in Krankenhäusern behandelt. Nach Angaben des National Bureau of Statistics wurden 5.607 Kinder und Jugendliche wegen psychischer Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dies ist der häufigste Grund für einen Krankenhausaufenthalt.

Dem Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 29.552 Menschen im Alter von 10 bis unter 25 Jahren ins Krankenhaus eingeliefert. Bei Erwachsenen ab 25 Jahren machten Krankenhauseinweisungen wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen 4,9 % der 449.995 Krankenhauseinweisungen aus. Nach Angaben des Statistikamtes sind Mädchen und junge Frauen etwas häufiger wegen psychischer Erkrankungen oder Verhaltensstörungen in Behandlung als Jungen und junge Männer (54 Prozent).

Beachten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de