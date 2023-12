Tiere - Preisgekröntes Zuchtkaninchen gestohlen

Eine unbekannte Person hat ein wertvolles Zuchtkaninchen gestohlen und ein weiteres Kaninchen in einem Käfig gehalten. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Diebstahls in der Marktgemeinde Schopfloch (Kreis Ansbach) nahe der baden-württembergischen Grenze seien zunächst unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Tier soll Anfang November aus dem Keller des Hauses gestohlen worden sein. Die Tierpfleger bemerkten den Austausch schnell, aber es dauerte etwa einen Monat, bis sie ihn der Polizei meldeten. Die Polizei sagte, sie schließe die Möglichkeit eines Scherzes nicht aus. Das prämierte Tier soll einen Wert von rund 80 Euro haben.

Quelle: www.stern.de