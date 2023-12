Ermittlungen - Polizeieinsatz während der Abschiebungen in Schwerin

Als Reaktion auf geplante Räumungen startete die Polizei am Mittwochmorgen einen Großeinsatz in einer Gemeinde in Schwerin. Ein Schweriner Polizeisprecher sagte, die Lage habe sich anders entwickelt als geplant. Es können gefährliche Situationen auftreten.

Die Maßnahme konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Quellen zufolge sollen ein 18-jähriger und ein 22-jähriger Iraker abgeschoben werden. Eine Frau versucht, das zu verhindern.Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, den Ort zu meiden.

