Polen will seine Propagandamaschinerie töten

Der autoritäre Regierungsstil der polnischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ beinhaltet auch den Einfluss der öffentlichen Medien zu ihren Gunsten. Besonders deutlich wurde dies im jüngsten Wahlkampf. Die neue Drei-Parteien-Koalition unter Donald Tusk will den Propagandasumpf beenden.

Eine Woche nach dem Regimewechsel in Polen verabschiedete das Parlament einen Beschluss zur Wiederherstellung der Unparteilichkeit der öffentlichen Medien. Laut der beschlossenen Resolution seien der öffentlich-rechtliche Sender und die Nachrichtenagentur People’s Action Party in den vergangenen acht Jahren unter der damaligen nationalkonservativen Regierung der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ zu Parteimedien „mit einem klaren Propagandaauftrag“ geworden. Das Ministerium für Staatsinvestitionen hält über Eigentümerausschüsse Anteile an diesen Institutionen und es müssen nun Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.

Die Umstrukturierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine der obersten Prioritäten der neuen proeuropäischen Regierung von Donald Tusk. Die Kritik richtete sich insbesondere gegen den Fernsehsender TVP. „Die Art von öffentlichen Medien, die wir jetzt haben, ist es nicht wert, den Steuerzahlern Geld aus der Tasche zu ziehen“, sagte Tusk.

Bei der Wahl am 15. Oktober gewann das von Tusk angeführte ehemalige oppositionelle Dreiparteienbündnis die Mehrheit in der Regierung. Die Partei „Recht und Gerechtigkeit“, die seit 2015 an der Macht ist, ist nicht mehr an der Macht und hat nach ihrer Wahlniederlage große Anstrengungen unternommen, um den Wechsel an der Spitze des Landes hinauszuzögern.

„Propagandaarm der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit“

Internationale Organisationen kritisierten die einseitige Berichterstattung der öffentlichen Medien über die Kampagne. In einem Bericht des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) heißt es: „Die öffentlichen Medien wurden vollständig zu Propagandawaffen der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, die nicht nur die Interessen der Partei fördern, sondern auch ihre Kritiker angreifen und diffamieren.“ ." ), Hauptsächlich finanziert von der Europäischen Kommission.

Die OSZE-Wahlbeobachtungsmission beklagte, dass der öffentlich-rechtliche Sender „in seiner Berichterstattung eindeutig Recht und Gerechtigkeit favorisierte und gleichzeitig eine offene Feindseligkeit gegenüber der Opposition an den Tag legte“. Gesellschaftspolitische Ereignisse wurden schon immer verzerrt und voreingenommen dargestellt.

Wie sie in den sozialen Medien behaupteten, versammelten sich viele PiS-Abgeordnete spät in der Nacht nach der Parlamentssitzung vor der Zentrale des TVP-Senders, um diese zu schützen.

