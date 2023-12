Regierungswechsel in Warschau - Polen: Führung öffentlicher Medien entlassen

Polens neue proeuropäische Regierung hat die gesamte Führung der öffentlichen Medien entlassen. Das Warschauer Kulturministerium gab bekannt, dass die Entscheidung die CEOs und Aufsichtsräte des TVP-Fernsehens, des polnischen Radios und der Nachrichtenagentur der Volksaktionspartei betrifft. Der neue Aufsichtsrat wurde bestellt und wird die neuen Vorstandsmitglieder wählen.

Die Umstrukturierung und Neuausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine der Prioritäten der Regierung von Donald Tusk. Sie warf den Medien vor, seit acht Jahren Parteipropaganda unter der konservativen PiS-Regierung des Landes zu verbreiten.

Parlament: Die Medien haben ihr gesetzliches Mandat verloren

Am Dienstagabend verabschiedete das Parlament einen Beschluss, „um die Legitimität und Unparteilichkeit der öffentlichen Medien wiederherzustellen“. In dem Bericht heißt es, dass diese Medien ihren gesetzlichen Auftrag verloren haben, zuverlässige und unvoreingenommene Informationen bereitzustellen, und zu parteiischen Medien geworden sind. Das Kulturministerium und das Ministerium für nationale Investitionen, die über Eigentümerausschüsse an diesen Institutionen beteiligt sind, müssen nun Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Bei der Wahl am 15. Oktober gewann das ehemalige oppositionelle Dreiparteienbündnis unter der Führung von Tusk die Mehrheit der Regierungssitze. Die seit 2015 regierende Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) verlor die Macht.

Medien als „Propagandawaffe der Partei Recht und Gerechtigkeit“

Internationale Organisationen kritisierten die einseitige Berichterstattung über den Wahlkampf in den öffentlichen Medien. Laut einem Bericht des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF), das größtenteils von der Europäischen Kommission finanziert wird, haben sich diese Organisationen „vollständig in Propagandawaffen der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit verwandelt“ und sind an der Diffamierung von Kritikern beteiligt. .

Die OSZE-Wahlbeobachtungsmission beklagte, dass der öffentlich-rechtliche Sender „in seiner Berichterstattung eindeutig Recht und Gerechtigkeit favorisierte und gleichzeitig eine offene Feindseligkeit gegenüber der Opposition an den Tag legte“.

