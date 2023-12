Peking droht Manila mit „entschiedener Reaktion“

China und die Philippinen konkurrieren seit Jahren um Gebiete im Südchinesischen Meer. Der Konflikt verschärfte sich, als dort Anfang Dezember ein chinesisches Schiff und ein philippinisches Schiff kollidierten. Chinas Außenminister hat Manila nun klare Anweisungen erteilt.

Peking verschärft seinen Ton im Souveränitätsstreit im Südchinesischen Meer mit den Philippinen. Außenminister Wang Yi sagte in einem Telefonat mit dem philippinischen Außenminister Enrique Manalo, dass „die chinesisch-philippinischen Beziehungen an einem Scheideweg stehen“, teilte das Außenministerium mit. Sollten die Philippinen die Lage in den umstrittenen Gewässern falsch einschätzen oder sich mit „böswilligen“ externen Kräften verbünden, wird China entschlossen reagieren und seine Rechte und Interessen verteidigen.

Manalo sprach von der offenen Kommunikation mit Wang. Hintergrund des Streits ist ein jahrelanger Konflikt um die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Gemäß einer UN-Vereinbarung definiert dies Gewässer innerhalb eines Umkreises von 200 Seemeilen um die Küste. Jeder Küstenstaat hat das alleinige Recht auf wirtschaftliche Nutzung, etwa auf Fischerei oder die Gewinnung von Erdgas und Erdöl aus dem Meeresboden. Konkret handelt es sich um die Spratly-Inseln, mehr als 100 weit verbreitete Korallenriffe, Atolle und kleine Inseln. China beansprucht die gesamte Region als Teil seines Staatsgebiets, während die Philippinen einen Teil der Spratly-Inseln als ihr eigenes Territorium betrachten. Auch andere Nachbarn wie Vietnam und Taiwan beanspruchen die Souveränität über die Spratly-Inseln.

Die Philippinen hoffen, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu stärken

Am Mittwoch sagte der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro, kein Land der Welt unterstütze Chinas maritime Ansprüche. Angesichts der Situation suchen die Philippinen auch Unterstützung aus der Region. Philippinische und japanische Militärführer haben kürzlich Gespräche über regionale Sicherheitsfragen geführt, zu denen auch ein Bündnis zur Eindämmung der Aggression in Gebieten wie dem Südchinesischen Meer gehört. Die Situation hat sich zudem verschärft, da der seit Mitte 2022 amtierende Präsident Ferdinand Marcos Jr. die Einheit mit den Vereinigten Staaten anstrebt. Unter anderem erweiterte er den Zugang der US-Armee zu Stützpunkten auf den Philippinen, ein Schritt, der von Peking kritisiert wurde.

Die Vereinigten Staaten sind gemäß dem Vertrag von 1951 außerdem verpflichtet, die Philippinen zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden, auch im Südchinesischen Meer. Berichten aus Manila zufolge ereignete sich der letzte Konflikt Anfang Dezember, als die chinesische Küstenwache ein philippinisches Versorgungsschiff mit Wasserwerfern beschoss und rammte. Das Ziel des philippinischen Schiffes war die Madre, die in der Nähe des St. Thomas Reef auf Grund lief.

Auf dem Schiff sind philippinische Militärangehörige stationiert, um Gebietsansprüche durchzusetzen. Der zweite Thomas Shoal ist Teil der Nansha-Inseln. Im Jahr 2016 erklärte ein internationales Schiedsgericht die Ansprüche Chinas in einem von den Philippinen eingereichten Fall für ungültig. Die Regierung in Peking erkannte das Urteil jedoch nicht an. China hat seine Präsenz im gesamten Südchinesischen Meer erheblich ausgeweitet. Die Volksrepublik China hat unter anderem künstliche Inseln auf Korallenriffen errichtet und darauf Militärstützpunkte errichtet.

Quelle: www.ntv.de