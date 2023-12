Unwetter - Parks in Hannover wegen Sturmwarnung geschlossen

Parks und Stadtwälder in Hannover bleiben wegen des ausgerufenen Sturms an diesem Donnerstag geschlossen. Besonders betroffen seien der Tierpark, die Forststation Eilenriede, der Stadtpark sowie die Groß- und Berggärten in Herrenhausen, teilte die Regierung mit. Die Musterwohnungen Berggarten sind hingegen kostenfrei geöffnet. Bei Unwettern erfolgt die Warnung meist vor dem Betreten von Wäldern und Parks und unmittelbar danach. Grundsätzlich erfolgt das Betreten der Anlage auf eigene Gefahr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag starke Sturmböen über Land sowie einige orkanartige Böen entlang der Nord- und Ostseeküste. Unterdessen wird es weiterhin regnen und Gewitter sind vor allem im Harz möglich. Der DWD rechnet hier mit anhaltendem Starkregen.

DWD-Prognose

