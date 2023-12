Pariser Gericht verurteilt Arzt zu langer Gefängnisstrafe

Im Jahr 1994 wurden in Ruanda etwa 800.000 Menschen getötet, die meisten davon gehörten der Volksgruppe der Tutsi an. Ein Arzt aus dem ostafrikanischen Land sitzt nun für längere Zeit hinter Gittern. Dies ist der sechste Prozess wegen Beteiligung am französischen Völkermord.

Ein ehemaliger Arzt aus dem ostafrikanischen Land ist in Frankreich wegen des Völkermords in Ruanda zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eine Pariser Jury befand die 68-jährige Sosthène Munyemana des Völkermords, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Beteiligung an einer Verschwörung zur Inszenierung dieser Verbrechen für schuldig. Seine Anwälte kündigten sofort an, Berufung einzulegen. Der ehemalige Gynäkologe, der seit 1994 im Südwesten Frankreichs lebt, bestreitet alle Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft forderte eine 30-jährige Haftstrafe.

Munyemana soll enge Verbindungen zur Übergangsregierung Ruandas haben, die 1994 zum Massenvölkermord an den Tutsi aufrief. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahm er an einem Treffen teil, bei dem beschlossen wurde, Tutsi zu verhaften, um sie anschließend zu töten. Muyemana hatte auch Schlüssel zu einem Büro, in dem mehrere Tutsi-Mitglieder mehrere Tage lang unter unwürdigen Bedingungen festgehalten wurden, bevor sie getötet wurden. Der Angeklagte hingegen erklärte, er sei ein gemäßigter Hutu, der bedrohte Menschen nicht einsperren, sondern verstecken und retten wolle.

Zwischen April und Juli 1994 kam es in Ruanda zu einem Völkermord, bei dem etwa 800.000 Menschen getötet wurden, hauptsächlich Tutsis, aber auch gemäßigte Hutus. Der Prozess gegen Mouyemana ist der sechste in Frankreich gegen mutmaßliche Genozid-Komplizen. Vor dem ehemaligen Arzt wurden in Frankreich sechs Männer – drei hohe Beamte, ein Soldat, ein Gendarm und ein Fahrer – wegen ihrer Beteiligung am Völkermord zu Haftstrafen zwischen 14 Jahren und lebenslanger Haft verurteilt. Ebenfalls am Dienstag wurden in der belgischen Hauptstadt Brüssel zwei ruandische Männer in einem Völkermordprozess für schuldig befunden.

In Ruanda soll der 76-jährige Pierre Bassabose einer der Geldgeber der Hutu-Miliz Interahamwe sein, die eine zentrale Rolle beim Völkermord spielte. Séraphin Twahirwa, 66, soll in Kigali eine Interahamwe-Truppe kommandiert haben, die Dutzende Morde verübt haben soll. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, Tutsi-Frauen vergewaltigt zu haben. Die beiden Männer wurden inzwischen wegen Kriegsverbrechen und Völkermord verurteilt. Die Strafe wird in Kürze bekannt gegeben. Den Männern droht eine lebenslange Haftstrafe.

Quelle: www.ntv.de