Bundesliga - Oldenburger Basketballer ignorieren Verletzungssorgen

Die EWE Baskets Oldenburg müssen verletzungsbedingt weiterhin auf Kapitän Max DiLeo und Verteidiger Charles Manning Jr. verzichten. Der Basketball-Bundesligist gab am Mittwoch bekannt, dass DiLeo zur Behandlung in die USA gereist sei. DiLeo wird einige Wochen nach der Hüftoperation fehlen und Manning Jr. wird einige Monate fehlen. Der 25-Jährige wurde am Dienstag in Oldenburg operiert, nachdem er unter „andauernden Schmerzsymptomen im Fuß“ gelitten hatte.

Die Oldenburger kämpfen mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen und verpflichteten kürzlich Chandy Brown Jr., um die angespannte Personalsituation zu bewältigen. „Uns fehlen fünf Starter, und das liegt nicht daran, dass wir nicht richtig trainiert haben“, sagte Basketballclubbesitzer Herman Schuler. „Sobald alle Jungs aus der Reha zurück sind, werden wir damit klarkommen und für die zweite Saisonhälfte einen kompletten Kader haben.“

Beachten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de