Konflikte - Nordrhein-Westfalen schickt Hilfsgüter in ukrainische Kooperationsgebiete

Am Mittwoch schickte das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Verein Blaues und Gelbes Kreuz weitere Hilfsgüter in die Ukraine. Dazu gehört nach Angaben des Ministerpräsidenten des Landes die Lieferung von 119 Generatoren und 35 elektrischen Krankenhausbetten an Dnipropetrowsk, eine Partnerregion von Nordrhein-Westfalen. Aufgrund von Artilleriefeuer in Gebieten nahe der Frontlinie ist die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung instabil.

„Russland rechnet damit, dass die Ukraine und der Westen langfristig müde werden“, sagte CDU-Ministerpräsident Nathanael Liminski in Köln, bevor er Hilfe an die Ukraine schickte. „Für uns in Deutschland und Nordrhein-Westfalen kann dies nur eine klarere, nachhaltigere und konkretere Unterstützung der Ukraine bedeuten.“

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt in diesem Jahr insgesamt 262.000 Euro für die Hilfslieferungen zur Verfügung, darunter auch Mittel für die Anschaffung von 3.000 Laptops für den digitalen Schulunterricht. Liminski kündigte an, dass er auch im nächsten Jahr weiterhin mit dem Blauen und Gelben Kreuz zusammenarbeiten werde.

Quelle: www.stern.de