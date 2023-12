Unwetter - Norderney-Fähre wegen Sturm ausgefallen

Die Fähren von und nach Norderney fallen ab Donnerstagnachmittag aus. Grund ist eine erwartete Sturmflut Unwetter, wie die Reederei Norden-Frisia am Donnerstag mitteilte. Den Informationen zufolge sind Flüge ab dem nördlichen Festland und Norderney am Donnerstag um 16.45 Uhr und 18.15 Uhr betroffen. Flüge, die am Freitagmorgen um 6:15 und 7:30 Uhr abfliegen, werden gestrichen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie prognostiziert Sturmfluten für die Flüsse Elbe, Weser und Ems im Norden Deutschlands. Der Höhepunkt dürfte am Freitagmorgen erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Unterdessen erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag starke Winde an Land, an der Küste zeitweise orkanartige Böen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de