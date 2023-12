Musik - Nach Krankheit: Rückkehr auf die Bühne

Sänger Hans-Jürgen Buchner (78) wird 2024 erneut mit seiner Band Haidling auf Tour gehen. Aufgrund einer schweren Erkrankung musste er die für 2023 geplante Konzertreihe Anfang des Jahres absagen. Der Musiker freue sich, wieder vor Publikum zu stehen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Gerade in dieser Zeit, in der es fast stündlich so viele negative Nachrichten gibt, wollten wir ein wenig Freude verbreiten.“ Es ist schön, wenn sich die Leute nach einem Konzert melden und sagen, wie sehr es ihnen gefallen hat. „Unser Ziel ist es, dass die Leute glücklich die Halle verlassen.“

Buchner hat sich stets einen kritischen Geist bewahrt: Seit Jahrzehnten prangert er Themen wie die Umweltzerstörung an. Vor vierzig Jahren schrieb er in einem Lied über ein Thema, das „heute zu einer härteren Realität geworden ist, als sich damals irgendjemand hätte vorstellen können“. Er sagte, das „Schlimmste neben der globalen Erwärmung“ sei derzeit der Krieg. „Überall, wo man hinschaut, sind Männer am Werk. Diese Männer können Diplomatie nicht ertragen.“ Für ihn ist es unverständlich, dass „die Menschen immer noch so verrückt sind. Die Menschen sind so voller Kampf und Zerstörung wie im Mittelalter.“

Buchner, der am 27. Dezember 79 Jahre alt geworden wäre, ist Songwriter und Multiinstrumentalist. 1983 gründete er eine Band, benannt nach seinem Dorf Haindling (einem Ortsteil im Straubing-Bergener Stadtteil Geiselholing). Der erste große Hit war „Lang scho Nimma g’sehn“. Später wurde Buchner auch als Filmmusiker bekannt, etwa als Komponist des Titelsongs für die ZDF-Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ oder für die BR-Produktionen „Zur Freiheit“, „Irgendwie und Sowieso“ und „Café Menende“.

Die Tour 2024 führt Hedlin nach Rosenheim, Landshut, Kulmbach, Regensburg, Altusried und mehr sowie nach München zum Tollwood Summer Festival.

