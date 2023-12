Schlagerstar Frank Zander (81) wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an einer Weihnachtsfeier für Obdachlose teilnehmen, die er und seine Familie am Freitag organisieren. „Wir müssen auf den Rat der Ärzte hören, denn die Gesundheit geht vor“, sagte sein Sohn Markus Zander am Donnerstagabend...