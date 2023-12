Mittelständisches Unternehmen aus Sachsen steigt beim Zetti-Hersteller ein

Der Mittelstand Sachsen Wachstumsfonds (WMS) investiert in den Zetti-Hersteller Goldeck Süßwaren. WMS gab am Mittwoch bekannt, dass im Zuge einer nachhaltigen Neuausrichtung des Unternehmens die operativen Aufgaben an Jüngere übergeben werden. Über Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.