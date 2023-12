Feuer - „Misshandelt“: Durch Feuer kommen zwei Menschen ums Leben

Ein Brand in einem Krankenhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz), bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, wurde nach Angaben von Ermittlern durch unsachgemäßen Umgang mit dem Feuer auf einer Station verursacht. Die örtliche Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dass sie nun die Möglichkeit eines technischen Defekts ausschließen könne. „Es gibt keine Hinweise auf eine Einflussnahme Dritter.“

Ein 72-jähriger Mann und eine 80-jährige Frau starben am Montagabend bei einem Brand in einer städtischen Klinik. Ein 79-jähriger Patient, der aus einem brennenden Raum geflohen ist, soll für eine Befragung nicht geeignet sein. Bei dem Brand wurden sieben Menschen verletzt. Dem Bericht zufolge sollen am Donnerstag Autopsien der beiden Opfer durchgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass sich im Operationssaal im zweiten Stock Rauchmelder befunden hätten und diese zur Untersuchung beschlagnahmt worden seien. Augenzeugen zufolge gingen Rauchmelder los.

