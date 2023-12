Minister: Die Mittel für Privatschulen wurden erhöht

Bildungsminister Helmut Holt (Linke) hält die freien Schulen in Thüringen für gut finanziert. „Die Privatschulen in Thüringen entwickeln sich gut“, sagte Holt am Mittwoch im Erfurter Landtag. Im Jahr 2013 wurden im nationalen Bildungshaushalt lediglich 126 Millionen Euro für die Unterstützung...