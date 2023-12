Mannheimer Fiasko: München stürzt 1860 immer tiefer in die Krise

Dem TSV 1860 München gelang es im letzten Spiel des Jahres nicht, den Abwärtstrend zu stoppen. Der Fußball-Drittligist musste am Mittwochabend mit 0:1 (0:0) im Mannheimer Walderhofstadion die vierte Niederlage in Folge einstecken. Bentley Baxter Bahn besiegelte in der 68. Minute mit einem gut...