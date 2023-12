Oberbayern - Mann wurde auf der Heimfahrt durch Gasexplosion schwer verletzt

Ein Mann ist etwa zehn Minuten lang nach Hause gefahren, nachdem er bei einer Gasexplosion in München schwer verletzt worden war. Die Feuerwehr teilte am Donnerstag mit, dass seine Frau beim Eintreffen am Unfallort sofort einen Notruf abgesetzt habe. Der 71-Jährige schien schockiert zu sein.

Berichten zufolge explodierte der Gasherd in der Jagdhütte, als der Mann am Mittwoch versuchte, ihn anzuzünden. Der Mann erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Oberarmen. Retter behandelten den 71-jährigen Mann zu Hause, bevor sie ihn in eine Klinik brachten. Feuerwehrleute inspizierten auch das Jagdcockpit und nach Überprüfung mit Messgeräten konnte der Alarm gelöscht werden.

Quelle: www.stern.de