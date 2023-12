Mann schläft auf Parkplatz: Von LKW weggeschleppt

Der Fahrer eines Lieferwagens ignorierte einen schlafenden Mann auf einem Parkplatz in Hamburg-Emsbüttel und zerrte ihn weg. Der 38-jährige Mann sei auf einem Parkplatz in Moorkamp liegend aufgefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der 61-jährige Fahrer am Mittwochmorgen mit...