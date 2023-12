Mann nach Autounfall im Auto eingeklemmt

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos an einer T-Kreuzung in Mönchengladbach wurde ein verletzter Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte mussten den Fahrer am Mittwochabend aus dem stark deformierten Fahrzeug befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge...