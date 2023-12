An einer Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar im Sion-Tempel wird CDU-Chef Friedrich Merz nicht teilnehmen. Laut „Münchner Merkur“ (Freitag) will er am nächsten Tag (9. Januar) nach Finnland und Schweden reisen. Vom 6. bis 8. Januar hält die CSU-Landesgruppe eine...