Kreis Heilbronn - Lkw kollidiert frontal mit Lkw, Fahrer stirbt auf der Stelle

Der Fahrer eines Kleintransporters kam bei einem Frontalzusammenstoß nahe Eppingen (Kreis Heilbronn) ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Am Mittwoch geriet der 40-jährige Mann aus zunächst unklaren Gründen zunächst in den Grünstreifen der Bundesstraße und dann auf die Gegenfahrbahn. Sein Pickup kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen, kam auf der Straße zum Stehen und wurde von einem anderen Fahrzeug erfasst. Sowohl der Lkw- als auch der Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt.

Quelle: www.stern.de