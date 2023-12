Hilfsgelder - Linke fordern, dass Sachsen einen Sportinvestitionsplan entwickelt

Linke im Landtag fordern einen Investitionsplan für die sächsische Sportwirtschaft. „Die Abschaffung des Sportstätteninvestitionsvertrags durch die Bundesregierung, sächsische Haushaltskürzungen, die zu fehlenden Investitionsmitteln und erhöhten Kosten führen, führen dazu, dass der Verein bereits jetzt in einer schwierigen Lage ist“, erklärte die Abgeordnete Marika Tändler-Walenta am Mittwoch in Dresden. Der Investitionsbedarf für sächsische Sportstätten liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro. Der für Sport zuständige Innenminister Armin Schuster (CDU) muss sich mit diesem Thema befassen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de