Union Berlin bestreitet am Sonntag sein erstes Heimspiel des Jahres 2024. Die Deutsche Fußball Liga gab bekannt, dass Essenings Spiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 im Abstiegskampf der Bundesliga am 28. Januar um 15.30 Uhr ausgetragen wird. Das geht aus der jüngsten Mitteilung der DFL vom Donnerstag hervor.

Bundesliga - Liga-Heimdebüt am Sonntag 2024: Hertha Berlin trifft auf den HSV

Allerdings startete die Liga mit drei Auswärtsspielen ins neue Jahr. Der Auftakt der Hinrunde erfolgt am 13. Januar (15:30 Uhr) beim SC Freiburg, sechs Tage später folgt die Rückrunde beim FSV Mainz 05. Das Auswärtsspiel des FC Bayern München sollte ursprünglich am 24. Januar stattfinden, wurde jedoch am 2. Dezember wegen starken Schneefalls abgesagt.

Hertha Berlin BSC trifft am 3. Februar (20:30 Uhr) in einem Spitzenspiel der Zweiten Liga auf den Hamburger SV. Schon jetzt steht fest, dass Berlin am 21. Januar (13:30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ins neue Jahr startet.

Der Wettbewerb Union Berlin läuft bis Mitte März 2024

Datum/Spieltagsgegner 13. Januar, 15:30 Uhr, Spiel 17 SC Freiburg (A)19. Januar, 20:30 Uhr, Spiel 18 FSV Mainz 05 (A)24. Januar, 20:30 Uhr, Spiel 13 Bayern München (A)29. Januar, 15:30 Uhr, Spiel 19 SV Darmstadt 98 (H)4. Februar, 20. Spieltag, 17:30 Uhr RB Leipzig (A) 10. Februar, 15:30 Uhr, 21. Spieltag, Wolfsburg (H) 17. Februar, 22. Spieltag 15:30 Uhr TSG Hoffenheim (A) 24. Februar, 23. Spieltag 15:301 Uhr. Heidenheim (H)2. März, 15:30 Uhr, 24. Spieltag Borussia Dortmund (H)8. März, Spiel 25, 20:30 Uhr VfB Stuttgart (A) 16. März, 15 Uhr, Spiel 26 Werder Bremen (H)

Spiele von Hertha Berlin BSC bis Mitte März 2024

Datum/Spieltagsgegner 21. Januar, 13:30 Uhr, Spiel 18 Fortuna Düsseldorf (H)27. Januar, 13:00 Uhr, Spiel 19 SV Wehen Wiesbaden (A) 31. Januar, 20:45 Uhr, DFB-Pokal, Viertelfinale 1. Kaiserslautern (H)3. Februar, 20:30 Uhr, Spiel 20 Hamburger SV (H)11. Februar, 13:30 Uhr, 21. Spieltag SpVgg Greuther Fürth16. Februar, 22. Spieltag, 18:30 Uhr1. Magdeburger Fußballverein (H)24. Februar, Spiel 23, 13:00 Uhr Braunschweig (auswärts) 1. März, 18:30 Uhr, Spiel 24 Holstein Kiel (heimlich) 10. März, 13:30 Uhr, 25. Spieltag St. Pauli (auswärts) 17. März, 13:30 Uhr Uhr, 26.Spieltag FC Schalke 04 (Heim)

